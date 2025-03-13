«التحدي والنصر» يتقاسمان النقاط في الدوري الممتاز

اقتربت مرحلة الإياب في “الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم” من النهاية، حيث وصلت منافسات الجولة 16، ما قبل الأخيرة، في المجموعتين الأولى والثالثة.

وبحسب وكالة “وال”، “ففي المجموعة الأولى، شهدت مباراة يوم الأربعاء المثيرة بين الجارين “التحدي والنصر” على ملعب شهداء بنينا، تعادلًا إيجابيًا 3-3، ليثبت “النصر” مركزه الثاني برصيد 26 نقطة، بينما تقدم “التحدي” إلى المركز الثالث بـ22 نقطة، وفي نفس المجموعة، تعادل فريق “البروق” مع فريق الأنوار سلبيًا على ملعب درنة، ليصبح رصيد “البروق” 16 نقطة في المركز السادس، بينما بقي “الأنوار” في المركز الخامس برصيد 19 نقطة”.

ووفق المعلومات، “في المجموعة الثالثة، تمكن فريق “الاتحاد” من تحقيق فوز كبير على فريق “النهضة” برباعية نظيفة في ملعب طرابلس الدولي، ليحافظ على مركزه الثالث برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد “النهضة” عند 3 نقاط في آخر الترتيب وأصبح أول الهابطين، أما في مباراة أخرى على ملعب النهر الصناعي، حقق فريق “البشائر” فوزًا ثمينًا على ضيفه “أبوسليم” 2-1، ليصعد إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما بقي “أبوسليم” في المركز الخامس برصيد 19 نقطة”.