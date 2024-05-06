التحضير لإطلاق المؤتمر الوطني للمرأة الليبية

تخطط وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإطلاق المؤتمر الوطني للمرأة قريبا، اويستهدف ممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وعقدت عضو مجلس المفوضية رباب حلب، الاجتماع التحضيري الأول للتجهيز لانعقاد المؤتمر، بحضور فريق العمل بالمفوضية وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بمقر المفوضية.

واستعرضت حلب في مستهل الاجتماع، أهداف المؤتمر في رفع مشاركة المرأة في الحياة السياسية عموما، وفي العملية الانتخابية على وجه الخصوص، من خلال تحليل القوانين والتشريعات الانتخابية والعمل على إصلاح ما هو نافذ منها، وخلق تكتلات ضاغطة من الشبكات المعنية بالمرأة للمساهمة في زيادة ترشح النساء في العمليات الانتخابية.

وناقش الاجتماع المحاور الأساسية للمؤتمر، ومن بينها التشريعات الانتخابية وتحديات ترشح المرأة للانتخابات العامة والمجالس البلدية، وأفضل الممارسات الدولية التي تضمن زيادة عدد المترشحات للانتخابات.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، كانت قد ثمنت في وقت سابق ، شجاعة نساء ليبيا واستبسالهن في مواجهة التحديات، وقالت بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية، أنها قادت العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في المجال السياسي، بدءاً من تنظيم دورات تدريبية مؤثرة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تيسير الحوار حول قضايا حاسمة مثل العنف ضد المرأة في الانتخابات.

كما ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن المرأة الليبية تشكل عنصراً أساسياً وحيوياً في المجتمع الليبي النابض بالحياة، ودعت إلى الاستثمار معاً في دعم مشاركة المرأة من أجل تسريع وتيرة التقدم، وضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.