اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع مصطفى المانع رئيس الفريق التنفيذي لرئيس الحكومة.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة حزمة المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية والمبادرات التي تتبناها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن خطة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لعودة الحياة للقطاع الاقتصادي، والتي من بينها مبادرة تمويل المشروعات، وجهود تحفيز المستثمرين الاجانب، ومشروعات الخارطة الاستثمارية للدولة الليبية.

كما “ناقش الاجتماع التحضير لإطلاق منتدى ليبيا الاقتصادي خلال الربع الأول من العام القادم”.