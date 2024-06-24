التحضير لانطلاق البطولة الطلابية للروبوتات على مستوى ليبيا ببنغازي

عقد مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم، بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، رافع التاورغي، اجتماعا موسعا استعدادا لانطلاق البطولة الطلابية للروبوتات على مستوى ليبيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد -مساء الأحد، بمدرسة المستقبل الثانوية للتعليم الخاص، التحضيرات للفعالية العلمية المهمة، والخطة الموضوعة وآالية المشاركة في البطولة، بحضور مقرر اللجنة العليا محمد الورفلي، ورئيس اللجنة الفنية ملاك عبد القادر، وأعضاء اللجنة الفنية والتنظيمية.

وأوضح مدير إدارة النشاط المدرسي، أن الوزارة وضعت خطة لإنجاح البطولة الطلابية للروبوتات، وتتطلع إلى مشاركة جميع الطلاب من مختلف البلديات في هذه البطولة، وهي فرصة لإظهار مهاراتهم وإبداعاتهم.

من جهته، قال مقرر اللجنة العليا، تم اعتماد خطة عمل تفصيلية لإنطاق البطولة بناء على تعليمات وزير التربية.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من إقامة البطولة، تعزيز مهارات الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي وبناء روح التعاون، وتوفير فرص للطلاب للتفاعل مع بعضهم البعض، وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وسيقام على هامش البطولة، معرض للابتكارات والإبداعات في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الروبوتات للمبدعين في مختلف المجالات.