التحفظ على عدد من المهاجرين غير الشرعيين في زوارة وصبراته

أعلنت قوة دعم المديريات المنطقة الغربية في زوارة، اليوم الأحد، ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة.

وأشارت القوة، في بيان، إلى أن المهاجرين “كانوا مستعدين للسفر عبر البحر بمدينة زوارة”، وتم التحفظ عليهم ونقلهم لمقر قوة دعم المديريات المنطقة الغربية، لاستكمال الإجراءات القانونية والإنسانية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة”.

وكانت مديرية أمن صبراته أعلنت فجر اليوم الأحد، القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين في المدينة.

ولفتت المديرية في بيان إلى أن دوريات التحري والقبض التابعة للمديرية داهمت عددا من الأماكن المستغلة بالمخالفة لتسكين الوافدين وسط المدينة.