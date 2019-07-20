«التحقيقات» تؤكد تورط مدير الرقابة على الأغذية والأدوية في ملفات فساد

أكدت مديرية أمن طرابلس بأن مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر المشاي، قد تم القبض عليه بشكوى مُقدمة ضده من قِبل مدير مكتب الشؤون الإدارية بالمركز، كون المقبوض عليه قد قام بالاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز.

جاء ذلك في بيان للمديرية الجمعة، نفت من خلاله الشائعات المُتداولة عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن اختطاف المشاي.

وأوضح البيان أنه بناءً على تعليمات مكتب النائب العام بالتحقيق في الشكوى المقدمة ضد محمد عمر المشاي، قد تم تكليف مكتب البحث الجنائي بالمديرية بالتحقيق في هذه الشكوى وضبط أقوال المشتكي فيه.

وتبين ومن خلال التحقيق صحة الشكوى المقدمة ضده، وقد تم استرجاع منه حتى هذه اللحظة سيارتين الأولى نوع ميتسوبيشي كنتر، والثانية كيا سيراتو، وقد قام بتمليكها لأبنه بدون وجه حق وبمبلغ 1000 دينار لسيارة الواحد.

وأكدت المديرية بأن التحقيقات لا زالت مستمرة لحين الانتهاء منها، وسوف يتم إحالته إلى مكتب النائب العام.