«التحول الأخضر» في قطاع الطاقة.. ليبيا والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون

بحثت وزارة النفط والغازبحكومة الوحدة الوطنية مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الفني في قطاع النفط والغاز، إلى جانب مناقشة مشروع “أنقا” للطاقة النظيفة والصناعة للفترة 2027-2030، وذلك خلال اجتماع جمع ممثلين عن الوزارة وخبراء أوروبيين.

وضم الاجتماع ممثلين عن إدارة التخطيط والإدارات الفنية ومكتبي الطاقات المتجددة والتعاون الدولي بوزارة النفط والغاز، إلى جانب وفد الاتحاد الأوروبي الذي شارك فيه يان ماتيك ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والدكتور هيثم حسن مستشار تكثيف العمليات، وعلي الجهاوي ممثل مركز بحوث النفط.

وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون الفني بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، واستعراض مشروع “أنقا” الذي يمثل إطارا تعاونيا يهدف إلى دعم التحول نحو صناعة نفطية أكثر نظافة واستدامة خلال الفترة 2027-2030.

وأكد فريق وزارة النفط والغاز اهتمامه بمتابعة مشاركة المؤسسات الوطنية في أعمال لجنة خفض انبعاثات الميثان والحد من حرق الغاز، باعتبارها من الركائز الأساسية في مسار الاستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز حضور ليبيا في المنظومة البيئية الدولية.

كما ناقش الجانبان أهمية تطوير الحلول الفنية التي تساعد على تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم توجهات تطوير قطاع الطاقة وفق المعايير الحديثة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، والعمل على تحويل هذه التوجهات إلى مشاريع وبرامج عملية تدعم التنمية الوطنية وتحقق الأهداف المشتركة.