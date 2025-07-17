التحول الرقمي في التعليم.. خطوات متقدمة بمشروع SD-WAN في ليبيا

في إطار التعاون المشترك بين مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، نُظّمت ورشة عمل خُصّصت لاستعراض مراحل استكمال مشروع ربط المؤسسات التعليمية بتقنية SD-WAN، ضمن خطة المركز للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية لقطاع التعليم في ليبيا.

وحضر الورشة الدكتور خالد حمير، مدير عام المركز، إلى جانب الفريق الفني للمشروع وممثلين عن شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول آليات تنفيذ المشروع والمزايا التقنية التي توفرها تقنية SD-WAN، والتي تشمل: سرعة واستقرار الاتصال، تعزيز الأمن السيبراني، سهولة إدارة الشبكات وتوسعتها.

كما استعرض الحضور الإمكانات والخدمات الفنية التي توفرها الشركة، وعلى رأسها التغطية الجغرافية الواسعة، الأداء العالي، وبيئة تشغيل آمنة ومستدامة تضمن استمرارية الخدمة بجودة وكفاءة.

ويُعد المشروع من الركائز الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يسهم في تمكين المؤسسات التعليمية من الوصول الفعّال إلى الخدمات التعليمية الرقمية، وتحسين جودة العملية التعليمية على مستوى الدولة.