التداعيات الاقتصادية للعدوان على العاصمة.. أهم محاور لقاء «المشري» بوزير المالية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري”.

وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للعدوان الغاشم على العاصمة طرابلس، كما ناقش ملف الجرحى وسُبل تسهيل الإجراءات المالية الخاصة بعلاجهم.

ونوقش في اللقاء الميزانية العامة للعام القادم، وسُبل تقليص الإنفاق في الباب الأول من الميزانية وآلية وضع جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة كافة.