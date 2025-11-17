التراث الليبي يزدهر.. اكتشاف طريق روماني يربط بين أبرز المدن التاريخية

أعلن فريق من باحثي مراقبة آثار “توكرة” في ليبيا عن اكتشاف الطريق الروماني القديم الذي كان يربط بين مدينتَي برقة “المرج” وبتوليمايس “طلميثة”، مروراً بالجهة الجنوبية لطلميثة وعبوراً لعدد من الأودية، في خطوة وصفها الخبراء بأنها إضافة بارزة للمشهد الأثري الليبي.

وأوضح الفريق أن الأعمال الميدانية أسفرت عن توثيق أولي للموقع، وأنهم يعملون حالياً على إعداد دراسة علمية شاملة لتحليل الموقع التاريخي ودوره في تعزيز حركة التنقل والتجارة بين المدينتين خلال الحقبة الرومانية.

هذا وتقع مدينة المرج على بعد نحو 90 كيلومتراً شرق بنغازي، فوق هضبة مرتفعة تحيط بها مساحات زراعية واسعة تضم مواقع أثرية متعددة، بينما تقع طلميثة على الساحل الشرقي وعلى بعد نحو 30 كيلومتراً شرق بنغازي، وتعرف بآثارها الإغريقية والرومانية الغنية.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الأثرية الحديثة في ليبيا، منها العثور مؤخراً على مجموعة من المدافن وصهاريج المياه الرومانية في مناطق ساحلية عدة، ما يعكس ثراء التراث التاريخي الليبي ويدعم جهود الحفاظ عليه ودراسته.

وتعد طلميثة أو “بتوليمايس” واحدة من أبرز المدن الإغريقية الرومانية في ليبيا، تأسست في القرن السادس قبل الميلاد، وتضم معالم أثرية مميزة مثل المسرح الروماني، والشوارع المرصوفة، والحمامات، والقصور، والمخازن، والميناء القديم.

ويُذكر أن ليبيا تضم خمسة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أبرزها موقع شحات الأثري، ولبدة الكبرى، وصبراتة، ومواقع الفن الصخري في تادرارت أكاكوس، ومدينة غدامس القديمة، ما يعكس الغنى الحضاري والتاريخي الذي تزخر به البلاد على امتداد العصور.