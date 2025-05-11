التربية: أكثر من 130 ألف طالب يتقدّمون لامتحانات نهاية الفصل الثاني

أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، إحصائية رسمية توضح عدد الطلاب المتقدّمين لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2024 – 2025.

ووفقًا للبيانات الصادرة، بلغ عدد الطلاب المتقدّمين للامتحانات في السنة الثانية من المرحلة الثانوية 108,053 طالبًا في القسم العلمي، و21,693 طالبًا في القسم الأدبي، فيما سجّل 684 طالبًا تقدمهم ضمن التعليم الديني لنفس المرحلة.

كما أظهرت الإحصائية تقدم 862 طالبًا للامتحانات في الصف الأول الثانوي، إلى جانب 292 طالبًا في الصف الثامن، و684 طالبًا في الصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي.

وتأتي هذه الامتحانات في إطار استكمال متطلبات العام الدراسي، وتمهيدًا لانتقال الطلاب إلى الصفوف الأعلى، وسط ترتيبات تنظيمية وفنية وضعتها الوزارة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة في مختلف المؤسسات التعليمية.