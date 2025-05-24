التربية: أكثر من 222 ألف تلميذ يتقدّمون لامتحانات «مرحلة التعليم الأساسي»

أعلنت وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، أن عدد التلاميذ المتقدّمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024–2025م، بلغ 222,464 تلميذًا وتلميذة على مستوى كامل التراب الليبي، وذلك وفق إحصائية رسمية صادرة عن المركز الوطني للامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن التوزيع التفصيلي للمتقدمين جاء على النحو التالي:

التعليم العام: 162,724 تلميذًا

التعليم الخاص: 52,910 تلميذًا

نظام المنازل: 5,750 تلميذًا

تعليم الكبار: 853 تلميذًا

التعليم الديني: 177 تلميذًا

الصم وضعاف السمع: 47 تلميذًا

منزلية التعليم: 3 تلاميذ

وأكدت الوزارة استعدادها الكامل لانطلاق الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية في كافة المناطق.