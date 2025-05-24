التربية: أكثر من 222 ألف تلميذ يتقدّمون لامتحانات «مرحلة التعليم الأساسي»

أعلنت وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، أن عدد التلاميذ المتقدّمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024–2025م، بلغ 222,464 تلميذًا وتلميذة على مستوى كامل التراب الليبي، وذلك وفق إحصائية رسمية صادرة عن المركز الوطني للامتحانات.
وأوضحت الوزارة أن التوزيع التفصيلي للمتقدمين جاء على النحو التالي:
التعليم العام: 162,724 تلميذًا
التعليم الخاص: 52,910 تلميذًا
نظام المنازل: 5,750 تلميذًا
تعليم الكبار: 853 تلميذًا
التعليم الديني: 177 تلميذًا
الصم وضعاف السمع: 47 تلميذًا
منزلية التعليم: 3 تلاميذ
وأكدت الوزارة استعدادها الكامل لانطلاق الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية في كافة المناطق.
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