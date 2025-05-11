انطلاق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 – 2025

انطلقت صباح اليوم الأحد الامتحاناتُ النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025، في مختلف المؤسسات التعليمية بالبلاد، حيث يخوضها نحو 933,290 تلميذًا وتلميذة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والديني، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وتُجرى الامتحانات، التي تستمر حتى الثاني والعشرين من مايو الجاري، بموجب القرار الوزاري رقم 985 لسنة 2024، في أجواء تنظيمية مشددة، ووسط توجيهات رسمية للطلاب، شددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات داخل القاعات الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أهمية قراءة الأسئلة بعناية، والبدء بالإجابة عن الأسئلة الأسهل، وصولًا إلى الأصعب، مع ضرورة مراجعة الإجابات قبل تسليمها. كما حذّرت من اصطحاب الهواتف المحمولة، وأجهزة التسجيل، والآلات الحاسبة المخزَّنة، أو أي مواد دراسية داخل لجان الامتحان، معتبرة ذلك أحد أشكال الغش التي يُعاقب عليها.

وثمّنت الوزارة جهود أولياء الأمور في دعم وتشجيع أبنائهم خلال فترة الامتحانات، كما أشادت بجهود الكوادر التعليمية والإدارية في جميع أنحاء البلاد، من مراقبي التعليم والمعلمين، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، إلى جانب الفرق الطبية والحراسات، مؤكدة أنهم يمثلون ركيزة أساسية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وانتظام.

ويخضع التلاميذ من الصف السادس حتى الثامن للتقييم وفق نظام الفصل الدراسي، حيث تُجرى امتحانات نهاية الفصل على مستوى المؤسسة التعليمية، بإشراف مباشر من وحدة الامتحانات، كما يُسمح بإجراء امتحانات موحّدة على مستوى مراقبة التربية والتعليم.