التربية: بدأنا تجهيز أسئلة امتحانات الشهادة الأساسية والثانوية تمهيداً لترحيلها إلى مختلف المناطق

قال رئيس لجنة التحضير السري لامتحانات الشهادات العامة سالم الصنعي، إن اللجنة بدأت منذ نحو أسبوعين أعمالها التحضيرية الخاصة بإعداد امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى أن عملية الإعداد تمر بعدة مراحل دقيقة تشمل تجهيز الأسئلة وتغليفها وتزريفها وتصنيفها وفرزها، تمهيدًا لوضعها في صناديق محكمة الإغلاق وتوزيعها على كافة مراقبات التربية والتعليم في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الصنعي، في تصريح مصوّر، أن هذه العمليات تستغرق عادة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن اللجنة أنهت عددًا من المراحل الأساسية، وستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بترحيل الأسئلة الخاصة بالأسبوع الأول من الامتحانات إلى مختلف المناطق.

وأشار إلى أن امتحانات الأسبوع الأول ستشمل المواد التالية: التربية الإسلامية، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا، والعلوم، وستُجرى الامتحانات في نفس الوقت لكل من طلبة التعليم الأساسي، وطلبة التعليم الديني، بالإضافة إلى الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، الذين خُصصت لهم اختبارات موازية تتماشى مع أوضاعهم، بما يضمن شمولية العملية الامتحانية وعدالتها.

وأضاف الصنعي أن توزيع الأسئلة على المكاتب التعليمية والمراقبات سيتم وفق معايير دقيقة تضمن سلامة الإجراءات وسرية المحتوى، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في اللجنة، من معلمين ومعلمات ورؤساء لجان وملاحظين ومراقبين، وكذلك مدراء مكاتب الامتحانات، الذين سيتولون استلام الأسئلة وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وختم الصنعي حديثه برسالة دعم وتمنيات بالتوفيق لكافة الطلاب في مختلف مناطق ليبيا، مؤكدًا التزام اللجنة بتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتطوير معلمي اللغة الإنجليزية في ليبيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

أعلن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، عن فتح باب التقديم للمشاركة في البرنامج التدريبي المتخصص “اللغة الإنجليزية من أجل التدريس”، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى تطوير مهارات معلمي ومفتشي اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الحكومية الليبية.

ويستهدف البرنامج تعزيز الكفاءة اللغوية والمهارات التربوية للمشاركين، ويُقدَّم عن بُعد عبر الإنترنت، بمشاركة نخبة من خبراء التدريب التابعين للمجلس الثقافي البريطاني، وبالاعتماد على أحدث المنصات التعليمية الإلكترونية.

تفاصيل البرنامج:

بداية التدريب: أغسطس 2025

أغسطس 2025 المدة: شهران لكل جزء من أجزاء البرنامج

شهران لكل جزء من أجزاء البرنامج عدد المستفيدين: 200 معلم ومفتش لغة إنجليزية من مختلف مناطق ليبيا

نمط التدريب:

جلسات تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت

وحدات دراسية ذاتية

منتديات نقاش

تمارين تقييمية

وقد يُطلب من المشاركين حضور لقاء تمهيدي حضوري قبل انطلاق البرنامج، للتعرف على آلية العمل والمنصة التعليمية وطرح الاستفسارات التقنية.

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم معلمًا أو مفتشًا لمادة اللغة الإنجليزية في مدرسة حكومية (ابتدائية أو ثانوية)

ألا يكون ضمن قوائم الاحتياط

الالتزام التام بإتمام البرنامج

توفر اتصال إنترنت جيد

متابعة البريد الإلكتروني بانتظام

إتقان استخدام تطبيق Zoom

الاستخدام المنتظم لتطبيق WhatsApp

آخر موعد للتقديم: الإثنين 2 يونيو 2025، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت ليبيا

📎 رابط التقديم

ودعا المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، كافة معلمي ومفتشي اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية إلى اغتنام هذه الفرصة النوعية، والمساهمة في الارتقاء بمستوى تدريس اللغة الإنجليزية وتحسين جودة التعليم في ليبيا.