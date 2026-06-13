التربية تؤكد: تدفّق شحنات «الكتاب المدرسي» يسير وفق خطة دقيقة

تتابع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية سير تنفيذ خطة توريد الكتاب المدرسي، حيث أعلنت بدء تدفّق شحنات الكتب المخصصة للمؤسسات التعليمية عبر الموانئ البحرية الليبية، ضمن جدول زمني مُعدّ مسبقًا يهدف إلى ضمان وصولها في الوقت المحدد دون تأخير.

وتوضح الوزارة أنّ أولى عمليات الشحن انطلقت يوم 12 يونيو، حيث تحركت السفينة الأولى باتجاه ميناء مصراتة البحري محمّلة بـ50 حاوية من الكتب المدرسية، في خطوة تُعد بداية سلسلة توريدات متتابعة لدعم القطاع التعليمي في مختلف المناطق.

كما تستمر عمليات التجهيز والشحن لخمس سفن إضافية سيتم تسييرها تباعًا خلال شهري يونيو ويوليو، بإجمالي 241 حاوية إضافية، يجري توريدها على دفعات متقاربة ضمن خطة لوجستية متكاملة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنّ هذه الجهود تأتي في إطار ضمان جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال العام الدراسي القادم، من خلال توفير المناهج الدراسية بشكل كامل وفي الوقت المناسب، بما يعزز استقرار العملية التعليمية في جميع أنحاء ليبيا.

كما تطمئن الوزارة التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور بأن عمليات التوزيع تسير وفق خطة دقيقة وكفاءة تشغيلية عالية، بالتزامن مع استمرار تدفق الشحنات عبر الموانئ الليبية لضمان تغطية احتياجات كافة المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق.