التربية تبدأ إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الأداء المدرسي للعام المقبل

عقد صباح اليوم اجتماع ضم مستشار وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطتية حميد مسعود، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية فوزية بن غشير، مع مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات فتحي المهشهش، لمناقشة التنسيق بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام الدراسي القادم 2025-2026م.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على دعوة مختلف مكونات الوزارة للمشاركة في وضع الخطة بما يُسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يوم الخميس القادم، يضم مندوبي الإدارات والمصالح والمراكز والمكاتب، لاستعراض المقترحات الواردة ضمن الخطة، ومناقشة إعداد استراتيجية النشاط المدرسي، إلى جانب وضع تصور متكامل لبرامج رفع كفاءة مديري المؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم المكلّف علي العابد، بشأن تنظيم حقائب تدريبية متخصصة تستهدف مديري المدارس بمختلف مراقبات التربية والتعليم على مستوى البلاد.