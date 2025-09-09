التربية تبحث احتياجات «الفئات الخاصة» وتطوير منظومة الدعم

عُقد بديوان وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماع موسع، حضره مستشار وزير التربية والتعليم الأستاذ احميد شحات، إلى جانب مدير مكتب شؤون المراقبات، ومديري إدارات تعليم واندماج الفئات الخاصة، والاحتياط العام، والتعليم الأساسي، والخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، بالإضافة إلى مندوب عن مركز التدريب وتطوير التعليم.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه تلاميذ وطلاب الفئات الخاصة، وسبل تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بإحصائيات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على دور المراقبات التعليمية في توفير البيانات الدقيقة وحصرها بانتظام.

كما ناقش الحضور ملف العجز في معلمي الفئات الخاصة، وأهمية تفعيل دور الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، عبر برامج متخصصة تُعنى بتقديم رعاية شاملة لهذه الفئة من الطلاب.

وتم خلال الاجتماع استعراض آلية إعداد خطة تدريب وطنية مستدامة لتأهيل معلمي الفئات الخاصة، بالتعاون مع مركز التدريب وتطوير التعليم، بما يضمن رفع كفاءتهم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة.