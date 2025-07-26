التربية تبحث استعدادات العام الدراسي الجديد وتناقش مقترح مواعيد الدراسة والامتحانات

عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بمقر المركز الوطني للامتحانات، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الديوان والشؤون التربوية، والمدير العام للمركز الوطني للامتحانات، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، إضافة إلى مديري إدارات التعليم الأساسي والثانوي والتعليم الديني والنشاط المدرسي، ومستشار الوزير.

وركز الاجتماع على مناقشة مقترح مواعيد انطلاق الدراسة والامتحانات لكافة المراحل التعليمية، بهدف تحقيق توزيع متوازن للمقررات الدراسية على الأسابيع التعليمية، ووضع خطة زمنية فعالة تدعم تنظيم العملية التعليمية وتضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة.

واتفق الحاضرون على عقد اجتماع لاحق في مقر مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية لاعتماد الصيغة النهائية لخطة المواعيد، بما يراعي التناسق بين الزمن الدراسي والمحتوى التعليمي، ويعزز كفاءة النظام التعليمي لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.