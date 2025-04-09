التربية تبحث الاِستعدادات النّهائية لاِمتحانات الشهادات

التقى مُدير مكتب شؤون المراقبات “المبروك امبارك”، بمراقبَي التّربية والتّعليم في بلديتَي كاباو “عادل تخشيشة”، ومزدة “موسى السعداوي”.

وبحث اللقاء “الاِستعدادات النّهائية لاِمتحانات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى توفير اِحتياجات المراقبات للأثاث المكتبي والقرطاسية”.

كما التقى وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، مدير إدارة الخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي “نادية البكوش”، ومُدير مكتب شؤون المراقبات “المبروك امبارك”، ومراقبي التّربية والتّعليم ببلديات الزاوية الغرب، الماية، صبراتة، صرمان، العجيلات، الجميل.

وناقش اللقاء “عمل المراقبين والاِستعدادات لاِمتحانات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى الإعداد لِعقد ملتقى رؤساء الأقسام للخدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي خلال الفترة القادمة”.

في السياق، ترأست وكيل وزارة التّربية والتّعليم للشؤون التّربوية “مسعودة الأسود”، اِجتماعاً “لمتابعة آخر مستجدات طباعة الكتاب المدرسي”.

وناقش الاِجتماع “مستجدات طباعة الكتاب المدرسي للعام الدّراسي 2024-2025م، والصُّعوبات التي تُعيق سير العملية التّعليمية، إضافةً إلى مناقشة آليات معالجتها، بما يضمن إيصال الكتاب المدرسي إلى كافة المخازن في الوقت المناسب، وقبل انطلاق العام الدّراسي الجديد”.

هذا وفي 6 أبريل الجاري، “اُستؤنِفتْ الدّراسة بمختلف مُراقبات التّربية والتّعليم بكافة أنحاء البلاد بعد اِنتهاء عُطلة العيد والأسبوعَين الأخِيرَين من شهر رمضان المبارك، حيث اِستقبلت المؤسّسات التّعليمية نحو 2.395.820 تلميذاً وطالباً بمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي”.

وبحسب تعميم مُدير المركز الوطني للامتحانات “تنطلق اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة يوم 13 أبريل 2025م، وبلغ عدد المُسجّلين بمنظومة الاِمتحانات 212.291 تلميذاً لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، و118.729 طالباً لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي”.

ووفقاً لقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 984 لسنة 2024م بشأن تحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات، “فإن نهاية تقييم الفترة الثالثة لــ 682.739 تلميذاً مُقيّدين بالصفوف “الأوّل والثاني والثالث” من مرحلة التّعليم الأساسي، ستكون في 24 أبريل، فيما تنطلق الاِمتحانات النّهائية للصّفين الرابع والخامس والبالغ عددهم 486.119 تلميذاً وتلميذة في 27 من شهر أبريل الجاري”.