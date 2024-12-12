التربية تبحث الاِستعدادات لاِمتحانات الشهادات العامّة

اجتمع وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور موسى المقريف، بوكيلَي الوزارة لِشؤون المراقبات، والشؤون التّربوية، ومُستشار الوزير، ومُديرَي المركز الوطني للاِمتحانات، ومركز المناهج والبُحوث التّربوية، ومُدير مصلحة التّفتيش التّربوي، وشركة الشاطي للنُّظم والمعلومات.

وناقشَ الاِجتماع “اِستعدادات الوزارة لاِمتحانات الشهادات العامّة، ووضع الأسئلة، بالإضافة إلى عمل شركة الشاطي لِنظم المعلومات وتجهيزها للامتحانات”.

وأكّد الوزير خلال الاِجتماع على “اِنطلاق الاِمتحانات حسب موعدها المُحدّد وفق القرار رقم 984 لسنة 2024م لِتحديد مواعِيد الدّراسة والاِمتحانات”.