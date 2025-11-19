التربية تبحث «التسويات الوظيفية وإعادة التعيين» في عدة بلديات

عقدت لجنة شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاتها السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين برئاسة وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود.

واستعرضت اللجنة المحاضر الواردة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات درنة، أبوسليم، السايح، تاجوراء، حي الأندلس، العامرية، ظاهر الحبل، الزنتان، طرابلس المركز، العجيلات، سوق الجمعة، الشويرف، رقدالين، مصراتة، أم الرزم، تاورغاء، القريات، اسبيعة، الأصابعة، قصر الأخيار، توكرة، نالوت، الشعبة، وادي الشاطئ، الشقيقة، بئر الأشهب، الجفرة، القبة، زلطن، عين زارة، زوارة، ويفرن.

وشملت المناقشات ملفات التسويات الوظيفية، وإعادة التعيين على مؤهل جديد، والعودة بعد انقطاع، بالإضافة إلى العدول عن التقاعد والاستقالة.