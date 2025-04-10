التربية تبحث «التسويات الوظيفية» ونقل وتأهيل المُعلّمين

عقدت لجنَة شؤون المُعلّمين اِجتماعها التاسع برئاسة وكِيل الوِزارَة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.

وخلال الاجتماع، “جرى مناقشة المحاضر الفرعية المُحالة مِنْ مُراقبات التّربية والتّعليم ببلدِيات مصراتة، زليتن، جنزور، تاجوراء، سوق الجمعة، درنة، العزيزية، طرابلس المركز، تهالة، قصر خيار، إسبيعة، عين زارة، الخمس، الجغبوب، الحوامد، بني وليد”.

وشَمَلتْ المحاضر، “التّسويات الوظيفية، والعودة بعد اِنقطاع والعُدول عَنْ التّقاعد الاِختياري، والنّقل والتّعيين عَلى مُؤهل جدِيد”.

وفي وقت سابق، “ناقشت وكيل وزارة التّربية والتّعليم للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”، مستجدات طباعة الكتاب المدرسي للعام الدّراسي 2025- 2026م، والصُّعوبات التي تُعيق سير العملية التّعليمية، إضافةً إلى مناقشة آليات معالجتها، بما يضمن إيصال الكتاب المدرسي إلى كافة المخازن في الوقت المناسب، وقبل انطلاق العام الدّراسي الجديد”.