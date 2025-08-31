التربية تبحث التعاون مع منظمة ألمانية لتحديث منظومة التدريب

التقى مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عبد القادر أبو شناف، مع المدير الإقليمي لمنظمة GIZ الألمانية، ضياء أبو هدرة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم.

وحضر اللقاء منسق شؤون الوكالات الحكومية بالمكتب، مصعب أبو هديمة، حيث تم التطرق إلى إمكانية عقد اتفاقية توأمة بين المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في ليبيا ومركز التدريب الألماني، بما يهدف إلى تطوير الكادر التعليمي الوطني، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التحول الرقمي والابتكار في العملية التعليمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز التعاون الدولي، ورفع كفاءة المعلمين، بما يواكب أحدث الأساليب والتقنيات التعليمية.