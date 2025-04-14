التربية تبحث القوانين والتّشريعات الخاصة بـ«لائحة التّعليم الأجنبي»

عقدت لجنة إعداد لائحة “التّعليم الأجنبي” بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اِجتماعها السابع بِرئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.

واستعرضتْ اللجنة خلال الاِجتماع “القوانين والتّشريعات لوضع اللائحة، ودراسة مواد اللائِحة المقترحة وتعديل الأهداف، ومتطلبات منح التّراخيص لِمدارس التّعليم الأجنبي، كما اِطّلعت اللجنة على تجارب الدّول الأخرى فيما يخص التّعليم الأجنبي”.

يُذكر أنّ “لجنة إعداد لائحة التّعليم الأجنبي تشكّلتْ بموجب قرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1399 لسنة 2024م لإعداد لائحة مدارس التّعليم الأجنبي”.

في السياق، التقى وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، “مراقب التّربية والتّعليم ببلدية تاورغاء “محمد بلعيد” رفقة مُدير مكتب المعلومات والتوثيق بالمراقبة الأستاذ “أبوبكر عقيلة”.

وتناول اللقاء “سير اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة، وإجراءات أرشفة بيانات العامِلين بالمراقبة، وصيانة المؤسّسات التّعليمية”.