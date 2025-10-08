التربية تبحث تحديات العملية التعليمية في بلديتي الأصابعة والقواليش

التقى وكيلا وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة “مسعودة الأسود”، ولشؤون الديوان والمؤسسات المهندس “علي التبروري”، بمراقبَي التربية والتعليم في بلديتي الأصابعة والقواليش.

واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية في تلك البلديات، وسبل معالجتها وفق اللوائح القانونية المعتمدة.

كما تم مناقشة آليات تعزيز الأداء الإداري والتربوي في المؤسسات التعليمية بما يساهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف الوزارة.

وحضر اللقاء مدير مكتب الشؤون القانونية عبدالرؤوف الشوشان، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطوير وتقدم العملية التعليمية في البلاد.