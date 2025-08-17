التربية تبحث تدابير جديدة لمواجهة العجز التعليمي

التقى وكيلا وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات يحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير، وللشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، بمراقب التربية والتعليم ببلدية رأس الطبل.

وشهد اللقاء، الذي حضره مدير مكتب شؤون المراقبات الأستاذ المبروك مبارك، مناقشة العجز القائم في معلمي بعض المواد الدراسية وسبل معالجته قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

واختتم اللقاء بتقديم مراقب التربية والتعليم درعين تكريميين لكل من وكيلي الوزارة، تقديرًا لجهودهما المبذولة في خدمة العملية التعليمية.