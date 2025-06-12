التربية تبحث ترتيبات امتحانات الشهادة الثانوية.. ضمان النزاهة والشفافية

عقد أحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسعًا مع الأستاذ جمال العز، رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، وذلك بمقر المركز الوطني للامتحانات، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالمركز، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والخبراء بمصلحة التفتيش.

وخُصص الاجتماع للتنسيق المشترك بين الجانبين بهدف وضع ضوابط ومعايير دقيقة لضمان نجاح سير الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024 – 2025.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الشفافية والمهنية في عملية اختيار رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعناصر المساندة داخل المقرات الامتحانية، بما يضمن تهيئة بيئة آمنة ومنظمة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكافة الطلبة في مختلف مناطق البلاد.