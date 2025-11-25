التربية تبحث تسويات وتعيينات جديدة لمعلمي البلديات

عقدت لجنة شؤون المعلمين، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، اجتماعها الحادي والثلاثين برئاسة وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية الواردة من مراقبات التعليم في عدد من البلديات.

وتناول الاجتماع المحاضر المتعلقة بالتسويات الوظيفية وإعادة التعيين على مؤهلات جديدة والعودة للعمل بعد فترات انقطاع، إضافة إلى طلبات العدول عن التقاعد والاستقالة، وذلك في بلديات زليتن وصبراتة وتاجوراء وأبوسليم والزنتان وسوق الخميس امسيحل وقصر الأخيار والغريفة وجنزور وطرابلس المركز.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لمراجعة الوضع الوظيفي للمعلمين وتحديث ملفاتهم الإدارية، في وقت يشهد فيه القطاع مطالب متزايدة بتسريع إجراءات التعيين والتسوية وتوفير بيئة مستقرة للكادر التعليمي.

وتعتبر القرارات المتعلقة بالتسويات والعودة للعمل من الملفات الحيوية التي تؤثر مباشرة على انتظام العملية التعليمية وجودة الخدمات المقدمة في المدارس.