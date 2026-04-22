التربية تبحث تطوير «القيم السلوكية» في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عن انطلاق فعاليات ورشة عمل بعنوان “تطوير مدونة السلوك”، التي تنظمها إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك في العاصمة طرابلس.

وتستمر أعمال الورشة على مدى يومين، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين المحليين والدوليين، بهدف مناقشة وتحديث بنود لائحة تهذيب السلوك المدرسي المعمول بها حاليًا.

وتركز الورشة على صياغة مقترحات وتعديلات عملية من شأنها تعزيز القيم الإيجابية لدى المتعلمين، وترسيخ الانضباط السلوكي داخل البيئة المدرسية، بما يواكب التطورات الرقمية والتربوية الحديثة.

وأكدت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الدكتورة فوزية بن غشير، خلال كلمة افتتاحية، أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطط التطويرية لوزارة التربية والتعليم، وتجسيدًا لاستراتيجيات الإدارة الهادفة إلى تحسين البيئة المدرسية.

وأضافت أن الورشة تنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والجهات المحلية ذات العلاقة، وتشمل تقديم أوراق عمل ودراسات تحليلية متخصصة تدعم عملية تطوير مدونة السلوك.

مكتب المتابعة وتقييم الأداء يناقش تنفيذ قرارات وزارة التربية وآليات ضبط الامتحانات النهائية

عقد مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء المبروك مبارك اجتماعًا مع رؤساء أقسام المتابعة وتقييم الأداء بمراقبات التربية والتعليم في بلديات سوق الخميس امسيحل، سيدي السايح، أبوسليم، العواتة، وقصر بن غشير، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم واللوائح المنظمة للعمل داخل القطاع التربوي.

وتركز الاجتماع على مناقشة آليات متابعة التعميمات والقرارات الوزارية وضمان تطبيقها بدقة داخل المراقبات، إلى جانب وضع خطة عمل ميدانية تهدف إلى متابعة سير الامتحانات النهائية القادمة بما يضمن انضباطها وتحقيق أعلى درجات التنظيم والنجاح.

كما تناول المجتمعون سبل معالجة العقبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في مختلف البلديات، مع التشديد على أهمية تذليل الصعوبات أمام المؤسسات التربوية لضمان استقرار الدراسة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.

وأكد مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء المبروك مبارك على ضرورة التزام رؤساء الأقسام برفع التقارير الدورية، بما يسهم في تعزيز جودة العمل الإداري والتربوي، وتحقيق مستوى أعلى من المتابعة والرقابة داخل المراقبات التعليمية.

وبحسب ما أفاد به مكتب المتابعة وتقييم الأداء، فإن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز الانضباط الإداري وتطوير آليات العمل داخل قطاع التربية والتعليم.