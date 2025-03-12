التربية تبحث تطوير منهج «اللغة الفرنسية» وتأهيل المُعلّمين

اِستقبل وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدٌكتور “موسى المقريف”، ملحق التّعاون ومستشار التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية في ليبيا.

وناقشَ اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومستشار الوزير، ومدير إدارة التوثيق باللجنة الوطنية الليبية للتّربية والثقافة والعلوم “سُبل التعاون مع الوزارة في تطوير منهج اللغة الفرنسية وتدريب وتأهيل مُعلّمي مادة اللغة الفرنسية”.

وأكد المقريف، “على أن ادخال للغات الاجنبية كلغات اختيارية في المناهج الدراسية يأتي ضمن خطة الوزارة إلى تطوير قطاع التعليم وتوسيع أفكار الطلاب وتتيح لهم الاطلاع على المعلومات من أكثر من مصدر ولغة ويمنحهم مزايا في حياتهم العملية”.