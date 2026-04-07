التربية تبحث تعزيز التعاون «التعليمي والثقافي» مع بريطانيا

استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، اليوم، الملحق الثقافي بسفارة المملكة المتحدة ومدير المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا، زاهد محمود، بحضور المدير المساعد بالمجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين ليبيا والمملكة المتحدة في المجالات التعليمية والثقافية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين ودعم البرامج التعليمية المشتركة.

في سياق متصل، قام الوزير محمد القريو بزيارة تفقدية لمدرسة أحمد قنابة بمراقبة التربية والتعليم في بلدية طرابلس المركز، للاطلاع على سير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات المدرسة، بما يضمن استمرار تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية للطلاب.

وتأتي هذه الزيارات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز الشراكة الدولية، وتحسين بيئة التعليم، ومتابعة المدارس بشكل مباشر لضمان تلبية احتياجات المعلمين والطلاب على حد سواء، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في جميع البلديات.