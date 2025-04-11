التربية تبحث تعزيز الدّور المجتمعي في تطوير البيئة التّعليمية صحيّاً

شاركت مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التعليم، السيدة نادية البكوش، في الاجتماع التنظيمي الذي نُظّم بهدف تعزيز الدور المجتمعي الصحي التكاملـي في دعم نمو النشء وتطوير البيئة التعليمية من الناحيتين الصحية والبيئية.

وعُقد الاجتماع بمقر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بحضور مدير المؤسسة، ومدير إدارة تعزيز وحماية الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى جانب ممثلين عن إدارة الإصحاح البيئي.

وتضمن الاجتماع استعراضًا لحملة التقييم التغذوي التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، حيث تستهدف الحملة عددًا من المؤسسات التعليمية في بعض مراقبات التعليم، وتركز على مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي. وتهدف إلى تقييم العادات الغذائية للمتعلمين داخل المؤسسات التعليمية، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز التغذية الصحية في المدارس.

كما ناقش الحاضرون مشروع “بوابة التميز في الصحة المدرسية”، وهو برنامج تدريبي يستهدف المشرفين الصحيين والمسعفين الصحيين، ويُنفّذ بالتنسيق مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وبالشراكة مع الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمة الليبية للسلامة المهنية.