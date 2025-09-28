التربية تبحث جاهزية المؤسسات التعليمية ببلديات «جادو وسوق الخميس والزهراء»

التقى وكيلا وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراقبات الدكتور “محسن الكبيّر” وللشؤون التربوية الدكتورة “مسعودة الأسود” بمدير إدارة رياض الأطفال بالوزارة، ومراقبي التربية والتعليم في بلديات جادو، سوق الخميس امسيحل، الزهراء، المعمورة، وكاباو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم التركيز على توزيع الكتب المدرسية، التسكين على الجداول الدراسية، وإقفال عُهد الصيانة للمؤسسات التعليمية لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلبة.

هذا اللقاء يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في مختلف مناطق البلاد.