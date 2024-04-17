التربية تبحث خطط صيانة المؤسسات التعليمية في غريان

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، مع عضو مجلس غريان البلدي المكلف بملف التعليم منى المقدم، الخطط الرامية لصيانة المؤسسات التعليمية بالبلدية.

وتناول البحث بحسب منصة حكومتنا، سد العجز النوعي بمعلّمي المواد، وربط مخرجات كليات التربية بحاجة القطاع للمعلمين.

في سياق متصل بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، خلال اجتماع موسع مع رؤساء جامعتي طرابلس والزاوية، والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ووكيل الشؤون العلمية بجامعة غريان، ومدير مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ ميزانية التنمية للعام 2024.