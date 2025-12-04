التربية تبحث سبل تحسين خدمات «رياض الأطفال» في المنطقة الغربية

عقد مدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الزطنية، الدكتور علي عثمان، اجتماعًا دوريًا لمديري مكاتب رياض الأطفال بمراقبات التربية والتعليم في بلديات المنطقة الغربية.

واستضافت مراقبة الزاوية المركز الاجتماع الذي حضره مراقب التربية والتعليم بالبلدية، ورئيس قسم المتابعة وشؤون المعلمين بالإدارة، إلى جانب مديري مكاتب رياض الأطفال من عدة مراقبات، وهي الزاوية المركز، الزاوية الغرب، العجيلات، الجديدة، الجميل، صبراتة، زوارة، وصرمان.

وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها آليات تحسين مستوى الأداء وتفعيل اللوائح المنظمة للعمل، بالإضافة إلى تطوير البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية.

كما تم التركيز على تنظيم الإحصاءات والبيانات بما يسهم في تعزيز جودة العمل داخل المؤسسات التربوية.

واستعرض الحاضرون التحديات والصعوبات التي تواجه مكاتب رياض الأطفال في المنطقة الغربية، وبحثوا سبل معالجتها بما يضمن تحسين الخدمات التربوية المقدمة للأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي.