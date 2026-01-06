التربية تبحث سبل معالجة «العجز المالي» في المراقبات التعليمية

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير صباح اليوم بمكتبه بمراقبي التربية والتعليم في بلديات وادي عتبة، بني وليد، المردوم، الحرابة، وزليتن.

وناقش اللقاء سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل العام داخل المراقبات، مع التركيز على أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه العملية الامتحانية.

كما تم التطرق إلى ملف الإفراجات المالية وسبل معالجة العجز في بعض التخصصات، إلى جانب عدد من الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المراقبات، بهدف تحسين الأداء وضمان استقرار العملية التعليمية.

في سياق آخر، التقت وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود بمكتبها برئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين الأستاذ صالح الثابت.

وجرى خلال اللقاء، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الأستاذ حاتم أبو قرين، بحث تبعية المدارس الخاصة بالمكفوفين، وتوفر الكتاب المدرسي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى آليات رفع كفاءة المعلمين والعاملين من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية.