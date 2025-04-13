التربية تبحث سير اِمتحانات شهادتَي «التّعليم الأساسي والثانوي»

التقت وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”، “مراقبي التّربية والتّعليم ببلديات جادو، المعمورة، الزهراء، الناصرية، العامرية، القلعة، القواليش”.

وتناول اللقاء “سير اِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي في أوّل أيام اِنطلاقها، بالإضافة إلى عدد الإجراءات الإدارية والمالية بالمراقبات”.

كما التقى مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة “مفتاح الدريجي”، “مراقبي التّربية والتّعليم ببلديات العامرية، الناصرية، المعمورة، الزهراء”.

وبحث اللقاء “سير العملية التّعليمية لِتلاميذ وطلبة الفئات الخاصة، بالإضافة إلى التّحضير لإقامة الدّورات التّدريبية، وورش العمل لِمعلّمي الفئات الخاصة”.

وفي وقت سابق اليوم، “بدأ أكثر من 330 ألف تلميذ وطالب اليوم الأحد اِمتحانات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدّراسي 2024-2025م، في مُختلف أنحاء ليبيا”.