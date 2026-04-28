ليبيا تطلق شراكة تعليمية مع «الألكسو»

أجرى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد القريو زيارة عمل رسمية إلى مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” في الجمهورية التونسية، وذلك يومي 26 و27 أبريل 2028، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة المدير العام للمنظمة الدكتور محمد ولد أعمر، ضمن مساعي ترسيخ الشراكة المؤسسية وتطوير مجالات التنسيق في قطاع التربية والتعليم على المستويين العربي والوطني.

ورافق الوزير وفد رسمي ضم أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيس المجلس الاستشاري لتطوير التعليم، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون في البرامج والمشروعات المشتركة، والاطلاع على التجارب القائمة، بما يسهم في دعم مسار تطوير قطاع التعليم وتحسين جودة مخرجاته.

كما شكّلت الزيارة منصة لتبادل الخبرات حول تطوير المناهج التعليمية، وتعزيز التحول الرقمي في التعليم، وبناء القدرات المؤسسية، في إطار توجهات تهدف إلى دعم مسار الإصلاح التربوي الشامل ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.