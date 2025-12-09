التربية تبحث مع «المجلس النرويجي للاجئين» تنفيذ مشاريع جديدة

عُقد في ديوان وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لقاءٌ تنسيقي جمع مدير مكتب التعاون الدولي في الوزارة عبدالقادر أبو شناف مع ممثلين عن المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وذلك وفق ما أفاد به مكتب الإعلام في الوزارة.

وشارك في الاجتماع من جانب المجلس النرويجي منسق قسم السلامة والوصول الإنساني صبري الفرجاني ومديرة قسم التعليم سناء برناز. وناقش الطرفان تقييم برامج التعاون السابقة، خصوصًا الأنشطة المتعلقة بدعم العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم في عدد من المناطق داخل ليبيا.

وتركزت المباحثات على آليات تطوير الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك توسيع البرامج الموجهة للطلاب والمعلمين، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وأكثر استدامة.

وأكّد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لضمان تنفيذ البرامج وفق أولويات وزارة التربية والتعليم.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على تحديد مشروعات جديدة للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان نجاح التنفيذ ومتابعة الأثر في المؤسسات التعليمية المستهدفة.