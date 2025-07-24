التربية تبحث ملفات التسويات الوظيفية وإعادة التعيين في عدّة بلديات

عقدت لجنة شؤون المُعلّمين اجتماعها الـ20 برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، فقد ناقش الاجتماع المحاضر الفرعية المُحالة من مُراقبات التربية والتعليم ببلديات عدة منها قصر بن غشير، سواني بن آدم، القره بوللي، زليتن، رقدالين، المعمورة، الأصابعة، عين زارة، البريقة، الحوامد، الشقيقة، البركت، الشويرف، الماية، زوارة، غدامس، السائح، تاجوراء، إسبيعة، وأبو سليم.

وشملت المحاضر ملفات متعلقة بالتسويات الوظيفية، إعادة التعيين على مؤهل علمي جديد، العودة للعمل بعد الانقطاع، بالإضافة إلى العدول عن قرارات التقاعد والاستقالة.

وكيل وزارة التربية والتعليم تُناقش آلية تسكين الاحتياط العام وسد العجز النوعي بالمراقبات التعليمية

عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، صباح اليوم اجتماعاً موسعاً ضمّ مديري إدارات التعليم الثانوي، والتعليم الأساسي، والاحتياط العام، إلى جانب رئيس قسم سد العجز بإدارة الاحتياط العام.

وخصّص الاجتماع لمتابعة أوضاع الاحتياط العام من ذوي المؤهلات التربوية المطلوبة، حيث جرى استعراض البيانات المتعلقة بهم في مختلف المراقبات التعليمية على مستوى البلاد. كما تم الاتفاق على التواصل مع المراقبات لتسكين الاحتياط في الملاك الوظيفي، بما يسهم في تغطية العجز النوعي القائم، ومطالبة المراقبات بموافاة الوزارة بالإجراءات المُتخذة في هذا الشأن.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على ضمان استقرار العملية التعليمية، وتوفير الكوادر التربوية المؤهلة في جميع المدارس.

تنفيذًا لتعليمات الوزير المكلف: بدء حملة تنظيف شاملة بمدرسة الربيع العربي استعدادًا للعام الدراسي الجديد

تنفيذًا للتعليمات العاجلة الصادرة عن وزير التربية والتعليم المكلف، المهندس علي العابد، بشأن الإسراع في تجهيز وتهيئة مدرسة الربيع العربي الواقعة تحت إشراف مراقبة التربية والتعليم ببلدية أبوسليم، باشرت الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية صباح اليوم حملة تنظيف شاملة داخل المدرسة، وذلك استعدادًا لاستقبال التلاميذ قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026م.

واستهدفت الحملة مختلف مرافق المدرسة، بما في ذلك المعامل المدرسية، حيث تم التخلص من المخلفات ال

كيميائية بطريقة آمنة، ووفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب والكادر التعليمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تهيئة المدارس في جميع البلديات ورفع جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي في أفضل الظروف الممكنة.