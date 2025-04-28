التربية تبحث مواصفات المبنى المدرسي وشروط القبول

عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الثامن برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود.

وناقش الاجتماع مواصفات المبنى المدرسي، ومعايير وسياسة وشروط القبول والتسجيل في مدارس التعليم الأجنبي.

يذكر أن لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي تشكلت بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 1399 لسنة 2024م لإعداد لائحة مدارس التعليم الأجنبي.

وفي 22 أبريل الجاري، ترأست وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود اجتماعاً حول امتحانات طلبة المدارس الأجنبية تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات.

وشهد الاجتماع حضور مدير المركز الوطني للامتحانات، ومدير إدارة التعليم الخاص، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، ورئيس قسم التعليم الأجنبي بمركز الامتحانات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع الطلبة المتعثرين بمدارس التعليم الأجنبي، مع التأكيد على أهمية اتخاذ حلول عاجلة تراعي المصلحة العامة، وتلتزم بالأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم “حرصها الدائم على دعم الطلبة، وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع مكونات العملية التربوية”.