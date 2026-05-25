التربية تبدأ توريد «الكتاب المدرسي» للعام القادم في جميع المناطق

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم، مع بدء عمليات التوريد والتوزيع على مختلف المؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد، وفق ما ورد في بيان رسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الصادر من طرابلس، أن هذه الخطوة تأتي بمتابعة ورعاية مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، الذي أولى ملف الكتاب المدرسي أهمية خاصة، بهدف ضمان وصوله إلى جميع الطلبة في المواعيد المحددة، بما يدعم استقرار العملية التعليمية.

وأضافت أن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية سيباشر خلال الأيام القليلة المقبلة عمليات توريد وتوزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا، ضمن خطة تنظيمية ولوجستية دقيقة تهدف إلى ضمان انسيابية وصول الكتب إلى المخازن الفرعية في البلديات ومن ثم إلى المدارس.

وأكدت الوزارة أن هذه الآلية الجديدة للتوزيع وُضعت لضمان وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية مع بداية العام الدراسي القادم دون تأخير، بما يعزز انتظام العملية التربوية.

كما ثمّنت وزارة التربية والتعليم الدعم الذي قدمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى أنه ساهم في تذليل العقبات المالية والإدارية التي واجهت هذا الملف، ما مكّن من استكمال الإجراءات الخاصة بتوفير الكتاب المدرسي بكفاءة.

وشددت الوزارة على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية وتعزيز الاستقرار التربوي ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب.