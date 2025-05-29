التربية تتابع أوضاع المعلمين بمختلف البلديات وتبحث تسويات وظيفية وترقيات

عقدت لجنة شؤون المعلمين اجتماعها الرابع عشر، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، وذلك لمتابعة أوضاع المعلمين في مختلف البلديات.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سلسلة من المحاضر الواردة من مراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات، شملت: مصراتة، أبوسليم، الخمس، العامرية، تاجوراء، صبراتة، سيدي السائح، الأصابعة، شحات، غات، الغريفة، الرياينة، تاورغاء، سوسة، وردامة، الزاوية الغرب، الزنتان، نسمة، زليتن، طرابلس، جادو، السواني، زلطن، نالوت، ومسلاتة.

وتركزت النقاشات على التسويات الوظيفية للمعلمين، والترقيات بمختلف درجاتها، وإعادة التعيين وفق مؤهلات جديدة، إضافة إلى البت في طلبات العدول عن التقاعد الاختياري والاستقالة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتسوية الأوضاع الوظيفية للكوادر التعليمية وضمان حقوقهم الإدارية والمهنية، في إطار سعيها إلى تعزيز استقرار القطاع التربوي وتطوير البيئة التعليمية في البلاد.