التربية تتابع انطلاق العام الدراسي الجديد في عدد من البلديات

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية على متابعة سير العملية التعليمية وضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد 2025–2026م، تمت متابعة انطلاق الدراسة بعدد من مراقبات التربية والتعليم بمختلف البلديات، شملت: أوباري، بنغازي، القلعة، الأبيار، وزوارة.

وشهدت المدارس في هذه المناطق انتظامًا تدريجيًا في الحصص الدراسية، وسط أجواء إيجابية واستعدادات مكثفة قامت بها الإدارات المدرسية لضمان جاهزية البيئة التعليمية واستقبال التلاميذ والمعلمين.

وتأتي هذه المتابعة ضمن خطة الوزارة لمتابعة أداء المؤسسات التعليمية ميدانيًا، والوقوف على أي تحديات قد تواجه سير الدراسة، بما يضمن تحقيق عام دراسي ناجح ومثمر.