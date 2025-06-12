التربية تتابع تجهيز الكتاب المدرسي وتعزيز كفاءة مركز المناهج

عقد وزير التربية والتعليم المُكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، اجتماعًا موسّعًا مع مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية المُكلّف، محمود الوندي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمركز، وذلك لمتابعة سير الاستعدادات للعام الدراسي 2025–2026م.

وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري، ووكيلة الشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، إضافة إلى مستشار الوزير.

وناقش الاجتماع خطة طباعة الكتاب المدرسي للتعليم العام والتعليم التقني، والعمليات الفنية المرتبطة بها، لضمان انطلاق العام الدراسي الجديد بسلاسة وكفاءة.

كما تم التطرق إلى آليات تطوير أداء المركز ورفع كفاءة كوادره عبر برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل ووضع حلول عملية لتجاوزها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات المرحلة.