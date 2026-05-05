التربية تتابع تسويات المعلمين وإعادة التعيين» بعدّة مراقبات

عقدت لجنة شؤون المعلمين اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير.

واستعرضت اللجنة المحضر السادس من أعمالها، كما ناقشت جملة من المحاضر الفرعية المحالة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات صبراتة، الجغبوب، جادو، الأبرق، وأجخرة، ضمن متابعة الملفات الإدارية للمعلمين.

وشملت النقاشات حالات العودة إلى العمل بعد الانقطاع، وتصويب الأخطاء المادية، وضم مدد الخبرة، بالإضافة إلى إعادة التعيين أو الإحالة إلى التقاعد بهدف الحصول على مؤهل علمي جديد، والعدول عن الاستقالة.

كما تناولت اللجنة موضوع الترقيات والتسويات الوظيفية، في إطار جهودها لتنظيم أوضاع المعلمين وتحسين مسارهم المهني.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة الدورية التي تهدف إلى متابعة سير العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات التعليمية.