التربية تتابع تنفيذ خطة سد العجز في مختلف المراقبات التعليمية

في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطة سد العجز داخل المؤسسات التعليمية، تواصل لجنة سد العجز بمراقبات التربية والتعليم عقد اجتماعاتها الدورية برئاسة مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء الأستاذ أحمد عبد الناصر.

واستعرض الاجتماع ملفات سد العجز في مراقبات التربية والتعليم ببلديات هراوة، ظاهر الجبل، الحرابة، يفرن، الأصابعة، القواليش، رقدالين، العربان، الرياينة، الزنتان، زليتن، المشاشية، القرضة الشاطئ، وازن.

كما ناقش المجتمعون تنفيذ قرارات سد العجز وآلية متابعة أذونات التعاقد داخل المراقبات، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة والمراقبات لضمان استكمال إجراءات التعاقد وفق الضوابط المعتمدة، وتوفير الاحتياجات الفعلية من المعلمين بمختلف التخصصات بما يضمن استقرار العملية التعليمية.