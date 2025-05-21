التربية تتابع سير اختبارات التعليم الأساسي وتؤكد جاهزيتها للامتحانات الموحدة

تابعت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، ووكيل شؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري، سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي في عدد من المؤسسات التعليمية، التي تُجرى حاليًا تحت إشراف معلمي المواد، في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق الامتحانات الموحدة على مستوى البلاد مطلع الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع حضره كل من مدير إدارة التعليم الأساسي حسن أبو غالية، ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة مفتاح الدريجي، حيث ناقش المجتمعون آليات تنظيم الامتحانات بما يضمن انتظامها وسيرها بسلاسة في مختلف المؤسسات التعليمية، مع التركيز على توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلبة.

وأكدت الدكتورة الأسود، أهمية التنسيق بين الإدارات والجهات المختصة لضمان انسيابية الامتحانات وتنفيذها وفق الخطط المعدة، بما يعكس حرص الوزارة على توفير تعليم عادل وشامل يُراعي احتياجات جميع الفئات، ويُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أجرت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، زيارة ميدانية لمتابعة سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بمراقبة التربية والتعليم في حي الأندلس.

ورافق الدكتورة “الأسود” خلال جولتها كل من مدير مكتب شؤون المراقبات بالوزارة، الأستاذ المبروك امبارك، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، الأستاذ حسين الرمالي، حيث شملت الزيارة مدرسة قرطبة للتعليم الثانوي بنات ومدرسة فجر السلام للتعليم الأساسي.

وخلال الجولة، اطلعت وكيل الوزارة على الأجواء العامة داخل اللجان الامتحانية، واستمعت إلى ملاحظات الطلاب حول طبيعة الأسئلة ومدى ملاءمتها للمقررات، مشيدة بانضباط العملية الامتحانية، ومثنية على الجهود المبذولة من إدارات المدارس والمعلمين والإداريين وكافة الكوادر التربوية.

كما وجهت الدكتورة “الأسود” رسالة تشجيعية لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الذين أدوا امتحان مادة الحاسوب، دعتهم فيها إلى الاجتهاد والمثابرة لتحقيق النجاح والتفوق، مؤكدة حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بكل نزاهة وانتظام في مختلف المناطق التعليمية.

وتأتي هذه المتابعة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان نجاح العملية التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها.