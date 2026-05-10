التربية تتابع «سير الامتحانات» في البلديات

قام وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد عبدالسلام القريو، صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى مدرسة التقدم النموذجية، للاطلاع على سير امتحانات الطلاب والطالبات والتأكد من انتظام العملية الامتحانية وفق الخطة المعتمدة من الوزارة.

ورافق الوزير خلال الزيارة مراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز، ومدير مكتب الامتحانات بالمراقبة، ومدير مكتب التعليم الأساسي، حيث اطلعوا على الأجواء العامة داخل اللجان الامتحانية، ومستوى الانضباط والتنظيم، ومدى توفير البيئة المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد الوزير حرص الوزارة على متابعة سير الامتحانات ميدانيًا، لضمان توفير الأجواء الملائمة للطلاب، مشيدًا بجهود الإدارات التعليمية والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي.

من جهته، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 – 2026، خلال زيارة ميدانية لمراقبة التربية والتعليم ببلدية الجديدة، برفقة مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة الأستاذ ضو الناجح.

وشملت الجولة عددًا من المؤسسات التعليمية، منها مدرسة الجديدة المركزية للتعليم الأساسي، ومدرسة الجديدة الثانوية، ومدرسة اقرأ للتعليم الخاص. واطّلع وكيل الوزارة على آلية سير الامتحانات، ومستوى الانضباط داخل اللجان، ومدى توافر الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يُسر وانتظام.

وأكد الدكتور الكبير على أهمية الالتزام باللوائح المنظمة للعملية الامتحانية وتهيئة البيئة التربوية المناسبة، بما يضمن نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتأتي هذه الجولات ضمن المتابعة المستمرة للوزارة لضمان جودة العملية التعليمية وسير الامتحانات وفق المعايير التربوية المعتمدة، بما يعزز مستوى التحصيل الدراسي ويحقق العدالة الأكاديمية لجميع الطلاب.