التربية تتابع سير الامتحانات في صبراتة

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026م لسنوات النقل، بمراقبة التربية والتعليم بصبراتة.

ورافق الدكتور الكبير خلال الجولة كل من مراقب التربية والتعليم بالبلدية، الأستاذ محمد مرسيط، ومدير مكتب الامتحانات بالمراقبة، حيث شملت الزيارة مدرستَي الطنيبات للتعليم الأساسي (بنات) والثانوي.

واطلع وكيل الوزارة على سير العملية التعليمية للتلاميذ والطلاب في شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مؤكّدًا أهمية ضمان انتظام الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.